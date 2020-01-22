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Bakan Soylu: “Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım”

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklarımızı, kuzularımızı Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım. Uyuşturucuyu kamu binalarında ele geçirmiyoruz. PKK'nın mağaralarında ele geçiriyoruz. O malın sahibi bellidir. O malın sahibi Cemil Bayık, Karayılan ve Duran Kalkan'dır. PKK'ya 40 yıldır yatırım yapanlardır" dedi.

Bakan Soylu: “Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çocuklarımızı, kuzularımızı Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım. Uyuşturucuyu kamu binalarında ele geçirmiyoruz. PKK’nın mağaralarında ele geçiriyoruz. O malın sahibi bellidir. O malın sahibi Cemil Bayık, Karayılan ve Duran Kalkan’dır. PKK’ya 40 yıldır yatırım yapanlardır” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaymakamlıkta düzenlenen ‘Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıya Emniyet Genel Müdür Yardımcı Erhan Gülveren, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen de katıldı. Konuşmasında 2020 yılında anne ve babaların uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirileceğini belirten Bakan Soylu, “Çocuklarımızı, kuzularımızı, Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım. Bunu hem evladımızı koruma meselesi hem de ülkeyi terörden koruma meselesi yapıyoruz. Bunlar bizim en büyük zenginliklerimizdir. Bu sene özellikle Doğu ve Güneydoğu’da uyuşturucu ile mücadelede asılacağız, hem de sıkı bir şekilde asılacağız. Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, bütün kolluk kuvvetlerimizle büyük bir mücadeleyi ortaya koyacağız. Kızıltepe’den Nusaybin’e, Patnos’tan Bağlar'a kadar hiçbir çocuğumuzu heder edemeyiz. Çocuklarımızın yeri ailelerinin yanıdır. Spor sahalarımız ve spor salonlarımızdır, okullarıdır” dedi.

“O malın sahibi Cemil Bayık, Karayılan ve Duran Kalkan’dır”
PKK’nın büyük bir uyuşturucu örgütü olduğunu vurgulayan Soylu, “Ne terör, ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir çocuğunun kaderi olamaz. Biz bunu reddediyoruz. Doğu ve Güneydoğu’da çocukları uyuşturucuya kimlerin yönlendirdiğini, onları uyuşturucu ile kimlerin zehirlediğini, kimin mağaralarda sefillik içerisinde yaşamaya mahkum ettiği bellidir. Variller içerisinde Avrupa’dan gelmiş tonlarca uyuşturucuyu kamu binalarında ele geçirmiyoruz. PKK’nın mağaralarında ele geçiriyoruz. O malın sahibi bellidir. O malın sahibi Cemil Bayık, Karayılan ve Duran Kalkan’dır. PKK’ya 40 yıldır yatırım yapanlardır. Uyuşturucu ile mücadele bizim PKK ile mücadelemizin mütemim cüzdür. Uyuşturucudan kurtardığımız her bir genç, gençlerimizin reddettiği her bir hap PKK’ya vurulmuş bir darbedir” şeklinde konuştu.

“Annelerimize sesleniyorum, kaymakamlarımızın yanında soluğu hemen alın”
Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu mücadele polis, jandarmanın, vali ve kaymakamlarımızın olduğu kadar artık annelerin ve babaların mücadelesidir. Bu iş evlatlarımıza sadece bir iki nasihatle olacak iş değildir. Lütfen bu konudaki yayınlarımızı takip edin. Bu zehri satanların taktikleri şeytanın aklına gelmeyecek taktiklerdir. Özellikle annelere sesleniyorum. Böyle bir meseleye düştüğünüz andan itibaren aile bireyiniz olarak kaymakamınız emrinizdedir. 922 kaymakamımız var, o mesai arkadaşları ile beraber bu meselenin altından çıkmaya gücü ve takati yeter. Bütün annelere buradan sesleniyorum, kaymakamlarımızın yanında soluğunuzu, nefesinizi hemen alın.”
Uyuşturucu tedavisinin zorunlu hale getirildiğini aktaran Soylu, “Eskiden uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucunun tedavisinde istek önemliydi, kabul önemliydi. Şimdi TBMM Allah razı olsun 24 Aralık 2019’da Resmi Gazete'de yayınlandı, kanunla TMK 437’inci maddesi değiştirildi, madde bağımlılarının tedavileri zorunlu hale getirildi” ifadelerini kullandı.
Ülke içindeki yakalamalarda da 2019 yılının rekorlar yılı olduğunu belirten Soylu, “Erzincan'da bir tırda yapılan aramada 1 ton 271 kilogram eroin, Erzurum'da bir araçta 1 ton 535 kilogram, İstanbul'da bir evde 850 kilogram eroin, Edirne'de 1 ton 301 kilogram skunk, Balıkesir'de 1 ton 982 kilo skunk, Lice'de 5.4 milyon kök kenevir, Muğla Milas'ta 1.5 ton skunk gibi pek çok yakalama, tek seferde yapılan en büyük yakalamalar olarak kayıtlara geçti” dedi.

MARDİN

22 Ocak 2020 Çarşamba

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