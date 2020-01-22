Yaman, “Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı”na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamlığında düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı”na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen ''Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na katıldı. Toplantı, Kızıltepe Kaymakamlığı Toplantısı Salonunda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele yapılan çalışmalar değinerek bu mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Mustafa Yaman ise, yaptığı konuşmada, Uyuşturucu ile Mücadele Kızıltepe Değerlendirme Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Yaman, “Uyuşturucu ile mücadelede İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun liderliğinde, hem uyuşturucu arzını engellemek hem suçlular ile mücadele hem de kullanıcı rehabilitasyonu tüm paydaşların işbirliği ile devam etmektedir. Bu kapsamda metruk binalarla ilgili çalışmalarımız, yeşil alanların yeterince aydınlatılması, kamera takılması ve bunların kent yönetimi sistemine entegre etme çalışmaları, okul çevresi güvenliği çalışmaları, okul yönetimi, öğretmenler, okul aile birliği ve velilerin bilgilendirilmeleri, aynı şekilde Yeşilay ve diğer STK’larla birlikte yapılmaktadır” dedi.

Şehirde 8 toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Yaman; “Bu kapsamda vali ve vali yardımcılarının başkanlığında şuana kadar şehirdeki paydaşlarımız ile 8 toplantı gerçekleştirdik. İlçe toplantılarımızda kaymakamlarımızın başkanlığında devam etmektedir. Bu dönem içerisinde şehrimizde 2823 uyuşturucu kullanımı ve ticareti olayı ve faaliyeti müdahale edilmiş. Bu müdahalelerde 4 bin 151 şüpheli gözaltına alınmış. Bunlardan 648’i tutuklanmıştır. 2016, 2017, 2018 ve 2019 dönemlerinde 3 tonun üzerinde kubar esrar, 100 kilogram toz esrar ve 100 kilogram eroin ve diğer maddeler olmak üzere yakalanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz en üst perdeden devam etmektedir. Bu mücadele verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum”.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

MARDİN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:57

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