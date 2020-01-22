Mardin'de taşların arasına gizlenmiş Kalaşnikof bulundu

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MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda taşların arasına gizleniş Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramada taşların arasına gizlenmiş, PKK'lı teröristlere ait olduğu belirlenen Kalaşnikof tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.



MARDİN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:57

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