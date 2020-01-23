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Terör örgütü PKK’nın katlettiği köylüler dualarla anıldı Aradan 33 yıl geçti ama acıları dinledi

İHA

Mardin'in Midyat ilçesinin Başyurt köyü Efeler mezrasında 23 Ocak 1987 tarihinde 33 yıl önce PKK'nın bir eve baskın düzenleyerek katlettiği 7'si çocuk 1'i kadın, 1'i güvenlik korucusu ve 1 erkek olmak üzere 10 kişi dualarla anıldı.

Terör örgütü PKK’nın katlettiği köylüler dualarla anıldı Aradan 33 yıl geçti ama acıları dinledi

Mardin'in Midyat ilçesinin Başyurt köyü Efeler mezrasında 23 Ocak 1987 tarihinde 33 yıl önce PKK’nın bir eve baskın düzenleyerek katlettiği 7'si çocuk 1’i kadın, 1’i güvenlik korucusu ve 1 erkek olmak üzere 10 kişi dualarla anıldı.
Terör örgütü PKK'nın 23 Ocak 1987 tarihinde Midyat ilçesinin Başyurt köyü Efeler mezrasında katlettiği 10 kişi için anma töreni yapıldı. Efeler İlk ve Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen törene; Mardin Vali Yardımcısı, Bahattin Çelik, Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit Kaymakamı Doğan Kemelek, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuggeneral Mustafa Başoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, İlçe Jandarma Komutanı Kalendar Savaş Ünal, Midyat Emmiyet Müdürü Bolkar Bostancı, Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Sağlık Müüdürü Sertaç Çelebi, kurum amirleri, askerler ve köylüler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik’in dua okumasına müteakip, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından şehitlerin mezarları ziyaret edilerek dualar okundu. Ardından şehit evleri ziyaret edildi. Törende bir konuşma yapan Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit Kaymakamı Kemelek, "23 Ocak 1987 yılında Efeler mezrasında, bölücü terör örgütü PKK’nın en vahşi en insanlık dışı eylemlerinden birinde şehit düşen vatan evlatlarını anmak, devlet ve millet olarak onların hatırasını unutmamak, unutturmamak için bugün buradayız. Hepimizin başı sağ olsun, ruhları şad olsun. Allah şahadetlerini kabul etsin. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünya tarihinin derinliklerinde kök salmış, her türlü badirelerle mücadele etmiş, bu uğurda varlığını ve benliğini hiçe sayarak, sayısız kere kan akıtmış can almış bir milletin ifadesidir. Şehit verdiğimiz askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız, kamu görevlilerimiz ve sivil vatandaşlarımız bu aziz milletin bu güzel topraklarda yaşama iradesini daha da güçlendirmiş ve perçinlemiştir. Türk milletinin adına gölge düşürmek için yapılan bu saldırılar hedefine ve amacına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Kanlarını ve canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şeref sayan aziz milletimiz hain emeller peşinde koşanlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedelemeye muktedir olamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Efeler katliamında şehit düşen milletimizin aziz kahramanlarına sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

MARDİN

23 Ocak 2020 Perşembe

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