Mardin’de deprem paniğe neden oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mardin’de de hissedildi. Bir iş yerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6.8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Deprem Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de hissedildi. Bir iş yerinde deprem anında vatandaşlar panikle sokağa koştu. Edinilen bilgilere göre Mardin ve ilçelerinde can ve mal kaybı yaşanmadı.

MARDİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.