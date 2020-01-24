Mardin Valiliğinden deprem açıklaması

Mardin Valiliği, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin Mardin’de şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşerilerimiz, Elazığ Sivrice merkezli deprem, Mardin İlimizin ilçelerinde şiddetli olarak hissedilmiştir. Valiliğimize ve GAMER'e şu ana kadar ilimizden intikal eden bir olumsuzluk yoktur. Bütün birimlerimizde personellerimiz görevlerinin başındadır. Geçmiş olsun” denildi.

MARDİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:56

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