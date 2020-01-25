Mardin’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki genç, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.



Kaza, saat 19.30’da İpekyolu üzeri eski Buğday Pazarı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BS 880 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Devran Cansin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç savrularak yerde sürüklendi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Devran Cansin’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansin’ın cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, itfaiye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasından sonra tekrar trafiğe açıldı. Polisin kazaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

MARDİN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:55

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