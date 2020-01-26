Başakspor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Lig'i lideri Mardin Büyükşehir Başakspor uzun bir aranın ardından taraftarı ile buluştu. Sarı lacivertli takım Muş Menderesspor'u ikinci devrenin ilk maçında 50 yendi.

Muş Menderesspor’u 21 Kasım Şehir Stadında ağırlayan Mardin Büyükşehir Başakspor, maçı farklı kazandı. Ev sahibi ekip Başakspor Nureddin Ersoy, Ömer Yalçın, Gökhan Korkmaz, Mehmet Aslan ve Recep Akkemik'in ayağından bulduğu göllerle maçı 50 kazandı.

Bu sonuçla birlikte puanını 35'e çıkaran Başakspor, liderliğini sürdürdü.

MARDİN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:55

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