İtfaiyenin erken müdahalesi olası faciayı önledi

Mardin Midyat ilçesinde, LPG'li bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesi, olası bir faciayı önledi.

Olay, Midyat ilçesi Bağlar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 DC 084 plakalı otomobilin ön tarafında, sürücüsünün park etmesi sonrası yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile LPG tüpü ve batarya bağlantısı kesildi. Yapılan işlemin ardından ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

LPG tankının patlamaması büyük bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:54

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