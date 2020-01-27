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Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a yardım seferberliği

İHA

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için temel ihtiyaç malzemesinden oluşan bir kamyon yardım malzemesini kente gönderdi.

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a yardım seferberliği

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için temel ihtiyaç malzemesinden oluşan bir kamyon yardım malzemesini kente gönderdi.
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 6.8’lik depremin ardından devlet ve millet el ele vererek depremde zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, deprem bölgesinde görevli AFAD'ın ihtiyaç listesine göre içerisinde temel ihtiyaçların bulunduğu bir kamyon yardım malzemesini hazırlayarak kente gönderdi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, depremin ilk yaşandığı andan itibaren AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, Elazığ’daki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Vali Yaman, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak içerisinde temel ihtiyaç malzemesi bulunan bir kamyon yardım malzemesini, depremden zarar gören vatandaşlarımız için Elazığ’a gönderdik. Yardımlarımızı, deprem bölgesinde yetkili olan AFAD’ın listesi doğrultusunda yapıyoruz. Depremden zarar gören vatandaşların acısı bizim acımız. Onları bu zor günlerinde yalnız bırakmak istemiyoruz. Devlet ve millet el ele vererek bu acının üstesinden geleceğiz. Yardımlarımız devam edecek. Bugünler, birlik ve beraberliğimize daha çok ihtiyaç duyduğumuz günler. Bizler, birlik olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Milletimizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

MARDİN

27 Ocak 2020 Pazartesi

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