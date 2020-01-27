Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirilen elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon yöntemiyle 66 yaşındaki Mehmet Şerif Abuşçu sağlığına kavuştu.

Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi ve kardiyoloji uzmanı Dr. Fethullah Kayan tarafından, polikliniğe ritim bozukluğu ve kalp çarpıntısı şikayetleriyle başvuran 66 yaşındaki Mehmet Şerif Abuşçu adlı hastaya gerekli muayene yapıldıktan sonra kalbin ritim ve iletim bozuklukları tanısı ile servise yatırılarak tedaviye başlandı. Hasta, daha sonra elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon yöntemiyle ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Uz. Dr. Fethullah Kayan, elektrofizyolojik çalışmanın kalbin ritim ve iletim bozukluklarının tanısı amacıyla uygulanan bir girişimsel tetkik olduğunu söyledi. Uz. Dr. Kayan, "Elektrofizyolojik çalışma, kalpteki elektrik sistemini inceleyen ve varsa sorunlarını ortaya çıkaran ve ne tür bir tedavi uygulanacağı hakkında ayrıntılı bilgi veren bir uygulamadır. İşlem, hasta hafif bir şekilde uyutularak ya da tamamen uyanıkken yapılır. EPS’nin yapılış şekli koroner anjiyografiye benzer ancak tamamıyla farklı bir uygulamadır. Sağ ve bazen de sol kasık bölgelerinden lokal anestezi yapıldıktan sonra toplardamarlar yoluyla kalbin içine 2 ya da 3 adet elektrod ilerletilir. Daha sonra kalbin çeşitli noktalarına yerleştirilen bu elektrodlardan elde edilen kayıtlar özel bir program sayesinde bilgisayar ortamına aktarılır. Aynı zamanda kalbe ilerletilen elektrodlar yoluyla kalbin çeşitli noktalarına elektriksel uyarılar da gönderilir ve kalbin mevcut ritim ve iletim sisteminde herhangi bir bozukluğun olup olmadığına bakılır” dedi.



Ağrısız tedavi

Tedavi yönteminin ağrısız olduğunu belirten Uz. Dr. Kayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kasık bölgesini uyuştururken başlangıçta hafif iğne batması şeklinde ağrı hissedilebilir. EPS işlemi yaklaşık olarak 2030 dakika sürmektedir. EPS, çoğunlukla hastanede 1 gün yatmayı gerektirir. Fakat duruma göre hasta, aynı gün de çıkabilir. EPS temelde düşük riskli bir uygulamadır. Diğer tedavi yöntemi radyofrekans ablasyon tedavisidir. Yine EPS de olduğu gibi kasık toplar damarında giriş yapılarak kalbin içerisine ulaşılmakta ve kalbin içerisinde çeşitli bölgelerden ölçümler alınarak ritim bozukluğu yapan odak tespit edilmektedir. Ritim bozukluğu yapan odak tespit edildikten sonra ablasyon kateteri denilen özel kateter ile o bölgeye ulaşılmakta ve radyofrekans akımı verilerek ritim bozukluğu yapan o bölge tahrip edilmektedir. Yüzde 95'e varan başarı şansı vardır. Böylelikle hastalar kalıcı olarak tedavi edilebilirler. RF Ablasyon işlemi sonrası hastalar birkaç saat sonra ayağa kalkmakta ve ertesi gün taburcu edilmektedir. Şunu da belirtmek isterim ki daha önce burada gerçekleştirilemeyen ve yapılamayan birçok ameliyatın burada gerçekleşme şansını bize sağlayan başta İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet Yavuz’a, diğer tüm yöneticilerimize ve mesai arkadaşlarım ile sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum."

MARDİN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:54

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