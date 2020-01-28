Yeşil bir Mardin için bitki ve fidan üretimine hız verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşil bir Mardin için bitki ve fidan üretimine hız verildi

İHA

Yeşil bir Mardin için bitki ve fidan üretimine hız verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir şehir için 2 bin metrekare üzerine kurduğu fidanlıkta mevsimsel bitki ve fidan üretimine hız verdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde 2 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fidanlıkta, daha yeşil bir Mardin oluşturmak amacıyla bölge iklimine adapte olması kolay ve ucuz maliyetlerle fidan ile bitki üretimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, üretim sezonun başlamasıyla yüksek hassasiyetli, yarı odunsu çelik metodu kullanılarak 45 bin sarmaşık ve çalı bitkilerinden oluşan çelikler, perlitle buluşturuldu. Agave, sükulent, aloe vera gibi kaktüs türlerinden oluşan 3 bin bitki üretimi gerçekleştirildi. Çevre düzenlenmesinde kullanılacak seviyede büyümesi için bakımları devam etmekte. Şehirde bulunan palmiye ağaçlarından toplanan tohumlardan bin palmiye ağacı yetiştirildi ve boylanması için bakımları devam ediyor.

Üretimi hızlandırma amacıyla mini sera kuruldu
Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan seranın içerisine üretim süresini kısıtlamak amacıyla 90 metrekarelik steril mini bir sera daha kuruldu. Mini sera içerisinde 25 bin muşmula, biberiye, ateş dikeni, lavanta ve taflan türünden bitkilerin ilk köklenmesi sağlandı. Her bir partı 30 gün süren üretimin her anı gözetim altından tutuluyor.
Üretim süresinin kısıtlanmasıyla bitkilerin, kısa süre içerisinde yetiştirilmesi sağlanarak çevre düzenlemesinde kullanılacak.

MARDİN

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde bir ilk
YEREL HABERLER Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde bir ilk
Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a yardım seferberliği
YEREL HABERLER Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden ...
İtfaiyenin erken müdahalesi olası faciayı önledi
YEREL HABERLER İtfaiyenin erken müdahalesi olası faciayı önledi
Avcılar devamlı bir yaban hayatı için seferber oldu
YEREL HABERLER Avcılar devamlı bir yaban hayatı için seferber oldu
Midyat'ta zehir tacirlerine göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Midyat'ta zehir tacirlerine göz açtırılmıyor
Kaza sonucu ağır yaralanan kedi ve köpek operasyonla hayata tutundu
YEREL HABERLER Kaza sonucu ağır yaralanan kedi ve köpek operasyonla ...
Başakspor farklı kazandı
YEREL HABERLER Başakspor farklı kazandı
Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Elazığ'a yardım eli
YEREL HABERLER Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Elazığ'a ...
Midyat'ta depremzedelere yardım seferberliği
YEREL HABERLER Midyat'ta depremzedelere yardım seferberliği
Mardinli Tuana Abak satranç şampiyonasında birinci oldu
YEREL HABERLER Mardinli Tuana Abak satranç şampiyonasında birinci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X