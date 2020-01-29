Şüpheli hareketler sergiledi, üzerinden uyuşturucu çıktı

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Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 6.35 gram eroin çıktı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince 26 Ocak 2019'da Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üst aramasında satışa hazır 6.35 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıcı polis ekipleri Selahattin Eyyubi Mahallesi, Yoldere Caddesi üzerinde dur ikazına uymayan aracın takibi sonrasında 4 şahıs araçtan uzaklaşmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Şahıslar üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca 8 adet mermi, 4.5 gram metamfetamin, 6 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatlarıyla 4 şahsa, 6136 SKM ruhsatsız tabanca taşımaktan, uyuşturucu madde elde edilen 2 şahsa da uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem başlatıldı.

MARDİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:53

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