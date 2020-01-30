Ölümlü kazaların yaşandığı çevre yolunda çitlere zarar veren şahıs kameralara yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden sıkça ölümlü kazaların yaşanıldığı çevre yolu refüjündeki çitlere zarar veren şahıs kameralara yakalandı. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kızıltepe ilçesinde sıkça ölümlü trafik kazalarının yaşanıldığı çevre yolunda vatandaşların can güvenliği için karayolları tarafından çitler yerleştirildi. Ancak hayatlarını hiçe sayan bazı vatandaşlar, demir çitlere zarar vererek yolun karşısına geçmeye başladı. İhmalkarlık ölümlü kazaları da beraberinde getirmeye başladı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri demir çitlere zarar veren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri başarılı bir operasyonlara demir çitlere zarar veren M.K., ismindeki şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın çitleri zarar verdiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K. hakkında kamu malına zarar vermekten işlem başlatıldı. Sağlık kontrolü için Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürülen M.K., bankaya yetişmek için acele ettiğini söyledi.

Adliyeye çıkarılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MARDİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

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