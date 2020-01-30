Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Artuklu’ya bağlı Ortaköy yakınlarında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre Enver Ablak idaresindeki 47 DF 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, kaza yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 acil sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

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