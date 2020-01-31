Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN'de etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Mardin´de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Sağanak yağış ve sis nedeniyle DiyarbakırMardin Karayolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar oluştu.



MARDİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.