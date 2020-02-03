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Kızıltepe Belediyesi fidanlığında 42 bin çiçek tohumu ekildi

İHA

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi fidanlığına 42 bin mevsimlik çiçek tohumu ekildi.

Kızıltepe Belediyesi fidanlığında 42 bin çiçek tohumu ekildi

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi fidanlığına 42 bin mevsimlik çiçek tohumu ekildi.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 33 dönüm alan üzerine kurulu olan belediyenin fidanlığını ziyaret etti. Fidanlığı gezen Kaymakam Çam, alanda yetiştirilen çiçek ve ağaç türleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Yaz mevsimi için yapılan hazırlıkları yakından takip eden Kaymakam Çam, 42 bin mevsimlik çiçek tohumunun toprakla buluştuğunu ve 59 bin tohumun daha toprakla buluşacağını söyledi. Ekilen çiçek tohumları arasında petunya, ateş çiçeği, yer ninesi, aslan ağzı, horoz ibiği ve rozetin de bulunduğunu aktaran Kaymakam Çam, ekimi yapılan ve yapılacak olan tüm çiçek tohumlarının Kızıltepe’nin iklimine uyum sağlayacak tür ve çeşitten seçildiğini dile getirdi. Kaymakam Çam, “Tohumların filizlenmesiyle birlikte belediye ekipleri tarafından nisan ve mayıs ayında çiçeklerin ekimi gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalarla park, bahçe, refüj ve kavşaklar rengarenk süslenerek ilçemize estetik bir görünüm katacak” dedi.

MARDİN

30 Ocak 2020 Perşembe

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