Kaymakam ‘Dündar’ öğrencileri sınıfta ziyaret etti

Eğitim öğretim yılı 2. dönemin ilk haftasında, Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, Çalpınar Mahallesinde öğrencileri ve köylüleri ziyaret etti. Burada hem öğrencilerle hem de mahalle sakinleri ile sohbet eden Kaymakam Dündar, öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Dündar, 20192020 eğitim öğretim yılı 2. dönem ilk haftasında Midyat’a bağlı kırsal Çalpınar Mahallesinde, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini söyledi. Dündar, "Temel amacımız burada okuyan gençlerimizin yolunu açmak ve onlara imkan sağlamak, bu vesile ile gerek öğrenci gerekse velilerimizin ne sıkıntısı olursa onların yanında olacağız. 2. dönemin tüm eğitim camiası için hayırlara vesile olmasını temenni ederim’’ dedi.

Okul ziyaretinin ardından mahalle sakinleri ile sohbet eden Dündar’a okul ve mahalle ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı, Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve mahalle sakinleri eşlik etti.

MARDİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:49

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