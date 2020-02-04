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Korona virüsüne karşı önleyici özelliği var dedi, doğal sabunları Çin’e gönderdi Mardin’de sabun ...

İHA

Mardin'de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, korona virüsüne karşı önleyici özelliği bulunduğu öne sürülen 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdi.

Korona virüsüne karşı önleyici özelliği var dedi, doğal sabunları Çin’e gönderdi Mardin’de sabun üreticisi, korona virüsüne karşı önleyici özelliği bulunduğunu iddia ettiği 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinging’e gönderdi

Mardin’de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, korona virüsüne karşı önleyici özelliği bulunduğu öne sürülen 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi.
Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan korona virüsüne karşı dünya ülkeleri çaresiz kalırken, Mardinli sabun üreticisi Şehmus Özdener, ürettiği doğal sabunları virüse karşı önleme etkisi bulunduğunu iddia etti. Özdener, bıttım, badem, defne ve lavanta sabunlardan oluşan paketi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e iletilmek üzere Çin Ankara Büyükelçiliğine kargo ile gönderdi.
Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Çin’de ortaya çıkan Korona virüsünün tüm dünyada endişe verici boyutlara geldiğini belirterek, krona virüsüne karşı mücadele için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bıttım, badem, defne ve Lavanta sabunlarından oluşan temizlik paketini PTT kargo aracılığı ile Çin’e gönderdiğini söyledi. Ürettikleri doğal sabunların gribal enfeksiyonlardan, cilt temizliğine kadar her türlü mikrop ve virüslere karşı temizleyici özelliği bulunduğunu belirten Özdener, “Kimyager olduğum için sabun konusunda önemli çalışmalar yapıyorum. Ürettiğimiz bıttım, badem ve lavanta sabunu virüse karşı etkili olacağına inanıyorum. Enfeksiyonlardan korunma birinci önlem, bulaşıcı zincirinin kırılmasında fayda sağlıyor. Umarım Mardin sabunları Çin halkına bir fayda sağlar” dedi.

Doğal sabunlar Çin’e doğru yola çıktı
Bıttım sabununun saç dökülmesi, cilt yağlanması kepeklenme ve mikroba karşı etkili olduğunu ifade eden Özdener, “Aselcioğlu firmasında kimyagerlik yaptığım için özellikle ürettiğimiz sabunların insan sağlığına faydaları konusunda araştırma yapıyorum. Badem sabunu, ciltte yağlanmayı ve aşırı terlemeyi önlüyor. Yağ bezesini yok etmede birebir sabundur. Lavanta ise mikrop öldürücü özeliği vardır. Lavanta bite karşı önleyici etkisi var. Bitleri saçlardan anında yok ediyor. Bunu laboratuvarlarda yaptığımız araştırmada ortaya çıkardık. Ayrıca nergis, safran ve bıttım karışımından yaptığımız kolonya dezenfekte özeliği ile grip ve nezleye karşı etkilidir. Ellerdeki mikrobu öldürüyor. Doğal sabunlar PTT kargo ile Çin’e yola çıktı. Virüsü önlemek ve virüsün dünyaya daha fazla yayılmaması için katkıda bulunmak istedik. Aselcioğlu Sabunculuk olarak ‘Suya Sabuna Dokunun’ diye bir kapmaya başlattık. Bu kampanyayı tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Virüslere ve mikroplara karşı mücadele etmek için öğrencilere sabunla el yıkama alışkanlığını kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

MARDİN

04 Şubat 2020 Salı

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