Sağlık çalışanları kansere dikkat çekmek için vatandaşlara portakal dağıttı

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Mardin İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapmasında Artuklu ilçesinde bulunan sağlık durağında stant açarak üzerlerinde kanser ile ilgili bilgilendirme notlarının bulunduğu portakalları vatandaşlara dağıttı.

Artuklu’da 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapmasında, kanserde erken teşhise dikkat çekmek, halkın farkındalığını arttırmak ve bilgilendirmek amacıyla İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ve müdürlük çalışanları sağlık durağında stant açtı. Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM çalışanlarının iş birliğiyle üzerinde bilgilendirme notlarının bulunduğu portakallar vatandaşlara ikram edildi.

Ayrıca üst geçitlere pankart asılarak vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

MARDİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:49

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