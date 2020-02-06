Mardin'den Elazığ ve İdlib'e yardım tırları gönderildi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinesinde Elazığ ile Malatya depremzedeleri ve Suriye’nin İdlib kentinde savaş mağdurları için toplanan malzemeler yola çıktı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Mardin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten iş adamları ve Mardin Müftülüğü tarafından toplanan temel ihtiyaç malzemeleri Elazığ ve Malatya depremzedeleri ile Suriye’nin İdlib kentinde savaş mağdurları için 12 tıra dolduruldu. Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanan yardım tırları dualar eşliğinde yola çıktı. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, kurum müdürleri ve iş adamları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Mustafa Yaman, Mardin olarak Malatya ile Elazığ’daki deprem ve Suriye’de yaşanılan dram nedeniyle ihtiyaç sahiplerine onların yanında olduklarını belirtmek üzere yardım gönderdiklerini söyledi. Vali Yaman, "Mardin Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Organize Sanayi Bölgemiz, müftülüğümüz ve hayırseverlerimizle birlikte 12. aracımızı deprem bölgesine ve İdlib’e gönderiyoruz. Tabi parasal yardımlarımızı Kızılay ve AFAD’a gönderiyoruz. Bu farkındalığı bütün hemşehrilerimizden bekliyoruz. Allah razı olsun Mardin yine her zamanki gibi üzerine düşen görevi yapıyor" dedi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesinin her zaman üzerine düşen görevi yaptığını belirten Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, kardeşlerine imkanları dahilinde ellerini uzattıklarını söyledi.

Programın ardından yardım tırları konvoy halinde yola çıktı.

MARDİN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:48

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