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Türkiye’nin akademisyen ihtiyacı Artuklu Üniversitesi'nden karşılanacak

İHA

Türkiye'de ilk kez Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yürürlüğe konan Artuklu Akademisyen Yetiştirme Programı (AYP) için düğmeye basıldı.

Türkiye’nin akademisyen ihtiyacı Artuklu Üniversitesi'nden karşılanacak

Türkiye’de ilk kez Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yürürlüğe konan Artuklu Akademisyen Yetiştirme Programı (AYP) için düğmeye basıldı.
Mardin coğrafyasını modern ötesi bir yaklaşımla değerlendirerek inceleyebilecek ve coğrafyanın gerçeklerini ortaya koyabilecek bir sosyal bilimler zihni oluşturmaya yönelik strateji ile yola çıkan Mardin Artuklu Üniversitesi, özgür, özgün ve özne akademisyenler yetiştirmek amacıyla Artuklu AYP'yi devreye alarak Türkiye’deki tüm üniversitelere örnek olacak bir çalışmaya imza attı.
Artuklu Akademisyen Yetiştirme Programı’nın, Mardin Artuklu Üniversitesi lisans öğrencilerinden istekli olanlara akademik açıdan rehberlik etmek, düşünme, araştırma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirerek onların disiplinler arası bir yaklaşımla kendi alanlarında nitelikli birer akademisyen olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Artuklu AYP ile lisans düzeyinde eğitim gören gençlerimizi, entelektüel ve kendi coğrafyasını bütün bağlamlardan kopmuş özgün ve özgür bir şekilde değerlendirebilecek ileri düzey bir sosyal bilimci olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Program, öğrencilerin kendi lisans alanlarında yaptıkları çalışmaların ötesine geçerek 3 yıllık bir süreci kapsayan, yabancı dil yetkinliğini geliştirme noktasında doğu ve batı dillerinden en az iki yabancı dil öğrenimini hedef alan, temel teorik bağlamları olabildiğince derinlemesine inceleyerek araştırmalarına imkan sunan özel bir eğitimi kapsamaktadır” dedi.
Emperyal bir yanı olan modern düşüncenin ötesine geçebilecek kendi tanımlarını ve sosyal teorilerini yeniden üretebilecek ve bu bağlamda kendi coğrafyasının gelişmesine katkı sunabilecek entelektüel zihinlere sahip genç akademisyenler yetiştirmeyi planladıklarını aktaran Prof. Dr. Özcoşar, program ile birlikte akademisyen ithal eden bir üniversiteden, akademisyen ihraç eden bir üniversiteye doğru adım atıldığını ifade etti.
Öte yandan Artuklu AYP’nin, tüm bölümlere açık olmakla birlikte felsefe, tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilim, İslami ilimler alanlarında yoğunlaştığı ve 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden not ortalamalarının 70’in üstünde olanların aday olabilecekleri bildirildi.

MARDİN

07 Şubat 2020 Cuma

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