“Boş bidonları altınla dolduracağım” deyip vatandaşı dolandıran şahıs tutuklandı

'Babam ve ben'

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Mardin’de “Boş bidonları altınla dolduracağım” diyerek vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli şahıs, büyü ile boş bidonları altınlarla dolduracağını vaat ederek kendisine inanların vatandaşların parasını alıp kayıplara karıştı. Konunun ortaya çıkması üzerine harekete geçen Mardin Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı YanDol Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlı H.Ç.’yi gözaltına aldı. Farklı illerdeki vatandaşları da milyonlarca lire dolandırdığı öğrenilen H.Ç., emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

MARDİN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:47

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