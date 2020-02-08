Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza: 8 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza: 8 yaralı

DHA

MARDİN'de, etkili olan dolu yağışı ve sis nedeniyle meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.
Mardin'de etkili olan dolu yağışı ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düşmesi de kazalara yol açtı. İlk kaza, öğleden sonra merkez Artuklu ilçesinde Ömerli yolunun Kabala mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 M 0214 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, devrildi. Kazada, 4 kişi yaraladı.
İkinci kaza ise MardinDiyarbakır yolunda meydana geldi. Kamyon, çekici ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
İki kazada da yaralananlar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan sisin etkisinin akşam saatlerinden itibaren artabileceğini belirten yetkililer, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

MARDİN

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 ...
Kızıltepe’de uyuşturucu yuvası haline gelen 23 metruk dükkan yıkıldı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de uyuşturucu yuvası haline gelen 23 metruk ...
“Boş bidonları altınla dolduracağım” deyip vatandaşı dolandıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER “Boş bidonları altınla dolduracağım” deyip vatandaşı ...
Mardin'de aile ve aile olmak semineri
YEREL HABERLER Mardin'de aile ve aile olmak semineri
Türkiye’nin akademisyen ihtiyacı Artuklu Üniversitesi'nden karşılanacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin akademisyen ihtiyacı Artuklu ...
Vali Yaman çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Vali Yaman çalışmaları denetledi
Aselcioğlu Sabunculuk öğrencilere doğal sabun yapımını öğretecek
YEREL HABERLER Aselcioğlu Sabunculuk öğrencilere doğal sabun ...
Mezun olan aşçılardan görsel şölen
YEREL HABERLER Mezun olan aşçılardan görsel şölen
Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi
Hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu
YEREL HABERLER Hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu
Mardin'den Elazığ ve İdlib'e yardım tırları gönderildi
YEREL HABERLER Mardin'den Elazığ ve İdlib'e yardım tırları ...
Mardin'den deprem bölgelerine ve İdlib'e 12 TIR'lık insani yardım
YEREL HABERLER Mardin'den deprem bölgelerine ve İdlib'e 12 TIR'lık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X