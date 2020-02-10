Mardin'de teröristlerin inlerine girildi Ömeryan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak bulundu Sığınakta yapılan aramada lav silahı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta lav silahı ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan1 operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında Tetik2 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada 20x20 metre genişliğinde, 1.5 metre yüksekliğinde ve 1 metre derinlikte olduğu tespit edilen mazgallı sığınak içerisinde 10 adet elektrikli fünye, 200 litre mazot, 1 adet 60’lık akü, 3 adet tüp, termal kıyafet ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilirdi. Ayrıca sığınak içerisinde bulunan malzemeler arasında terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 1 adet Lot 6 PA77 marka lav silahı bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler koruma altına alınırken, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

MARDİN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:44

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