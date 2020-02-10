MARDİN'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce sadece Irak ve Suriye'de ele geçirilen 'Lot 6 PA77' marka lav silahı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığ lav silahının Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.





MARDİN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:44

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