Çocukları için tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı, hayatı değişti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki sosyal yardım ve inceleme uzmanı Gülcan Kuzu, uzun süredir tiryakisi olduğu sigarayı çocukları için bıraktı. 5 yıldır sigarayı hayatından çıkardığını belirten Kuzu’ya Kızıltepe Belediyesi bir plaket takdim etti.

Kızıltepe’de yaşayan 2 çocuk annesi Gülcan Kuzu, Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında sosyal yardım ve inceleme uzmanı olarak 10 yıldır çalışıyor. Kuzu, 7 yıl kullandığı sigarayı 5 yıl önce çocukları için hayatından çıkardı. Kızıltepe Belediyesi Mardinmasa ekibi de Kuzu’ya gösterdiği örnek davranış vesilesiyle bir plaket verdi.

Çalıştığı kurumun stresli bir iş yoğunluğu olduğunu vurgulayan Kuzu, çocukları için sigarayı bırakmaya karar verdiğini söyledi. Kuzu, “Çocuk sahibi olunca kararımı verdim ve beynimde bitirdim önce. Bilinçaltıma yerleşmişti sanki içince stresimi atıyorum. Halbuki böyle bir şey yok daha beter sıkıntıya düşüyordum. İnsanlara verdiği hiçbir şey yok ama insanlardan çok şey alıyor. O yüzden hayatımızdan çıkarmamız en mantıklısı” dedi.



“Sigarayı attım, hayatı tattım”

Sigarayı bıraktıktan sonra sağlık açısından hayatının değiştiğini belirten Kuzu, “Daha önce nefes almakta zorlanıyordum. Artık merdivenleri rahat çıkıyorum. Kıyafetlerimden kötü koku geliyordu ama artık gelmemeye başladı. Yani avantajları saymakla bitmiyor. Sigaranın verdiği hiçbir şey yok ama aldığı çok şey var. Sigarayı attım, hayatı tattım” diye konuştu.

Sigarayı hayatından çıkaran Kuzu’ya plaketini takdim eden kurum müdürü Alaaddin Özel, Gülcan Kuzu’nun büyük bir dirayet göstererek sigarayı bıraktığını ve bunun için kendisine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam adına plaket verdiklerini söyledi.

MARDİN 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:43

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