Mazıdağı'nda korkutan yangın

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesinde inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Emrah Ekinci'ye ait inşaat malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:43

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