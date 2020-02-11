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Mardin'de kar ve buzlanma ile mücadele sürüyor

İHA

Mardin'de kar ve buzlanma ile mücadele sürüyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarını yürüten personel ile bir araya geldi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, araç ve tüm ekipleriyle şehir genelinde kar ve buzlanma ile mücadelede 24 saat esasına göre çalışıyor. İlçe merkezleri ile kırsal yollarda iş makineleri, kar küreme araçları ile yollar açılıyor. Yollarda küreme, solosyon ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 24 saat esasına göre kar ve buzlanma karşı başarılı bir şekilde çalışma yürüten personel ile bir araya geldi. Vali Yaman, personel ile bir süre sohbet ettikten sonra çalışmaların aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli talimatları verdi.
Vali Yaman, yaptığı açıklamada 10 ilçe ve 4 bin 700 kilometre yol ağında personelin 24 saat esasına göre canla başla çalıştığını belirtti. Vali Yaman, "Merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere diğer tüm ilçe ve kırsal mahallelerimizde kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesine ait araç ve personelimiz ile sahadayız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Çağrı merkezimize gelen taleplere kısa zamanda cevap vererek sorunu çözüyoruz. Sürücülerimiz, hem kendi can güvenlikleri hem de vatandaşların can güvenliği için kar lastiğini kullanmaları gerekiyor. Hem zincir hem de takoz araçlarında bulundurmaları gerekiyor. Trafik kurallarına da uyarak oluşabilecek kötü bir duruma neden olmasınlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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