Midyat'ta minik öğrenciler yeni emniyet binasını gezdi

İstihkam ne demek? İstihkam nasıl yazılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu'nda eğitim gören ana sınıfı öğrencileri Toplum Destekli Büro Amirliğini ziyaret edip burada, yeni emniyet binasında gezdi.

Ana sınıfı öğrencileri, Midyat’ta yeni binasına taşınan Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı personelleri ziyaret edip binayı gezdi. Yeni emniyet binası öğrencilere gezdirildikten sonra, Polisleri ziyaret eden öğrencilere, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ardından öğrencilere üzerinde Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü logosu bulunan bardak ve anahtarlık hediye edildi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler yeni emniyet binası önünde polislerle hatıra fotoğrafı çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.