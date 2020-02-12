Dahiliye uzmanı Dr. Kaya: “Korona virüsü üst solunum yolu enfeksiyonudur, ağır zatürreye dönüşebilir”

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– Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde görevli dahiliye uzmanı Dr. Beşir Kaya, korona virüsünün üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu ve ağır zatürreye dönüşebileceğini kaydederek, virüsten korunmanın en etkin yolunun hastalığı kapan kişilerle yakın temasta bulunmamak olduğunu söyledi.

Midyat Devlet Hastanesi’nde görevli Uz. Dr. Kaya, korona virüsü ve korunma yolları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Korona virüsünün tamamen üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu kaydeden Uz. Dr. Kaya, “Bu üst solunum yolu ağır zatürreye dönüşebilir. Özellikle kendini bir grip ve üst solunum yolu olarak gösterir ama sonrasında ilerleyip akciğer enfeksiyonuna sebep olabilir. Özellikle kronik hastalığı olanlarda, yaşlı olanlarda ve vücut bünyesi azalmış hastalarda ortaya görülebilir. Korona virüsünde korunmanın en etkin yolu hastalığı kapan kişilerle yakın temastan kaçınmaktır” dedi.

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