Şehit Eroğlu’nun ismi konferans salonuna verildi

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mardin'in Midyat ilçe nüfusuna kayıtı Veyle Eroğlu'nun ismi, Midyat TOKİ İlkokulundaki konferans salonuna verildi.

Sur ilçesinde bulunan On Gözlü Köprü'de 18 Ağustos 2016 yılında teröristler tarafından polis servis aracına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Midyatlı sivil şehit Veysel Eroğlu’nun ismi Midyat TOKİ İlkokulu'ndaki konferans salonuna verildi. Okulda düzenlenen törene Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Yücel Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Salih Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, Midyat Meslek Yüksekokul Müdürü Ekrem Akman, Şehit Veysel Eroğlu’nun babası Şükrü Eroğlu, okul müdürü Yunus Aykut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda kısa bir konuşma yapan okul müdürü Yunus Aykut, okula kazandırılan konferans salonunda emeği geçen başta şehit Eroğlu’nun ailesi olmak üzere tüm kurum yetkilileri ve okul öğretmenlerine teşekkür etti.

Ardından kürsüye çıkan şehit Veysel Eroğlu’nun yeğeni 7. sınıf öğrencisi Yağmur Yavuz “Çok duygulandım ve çok mutluyum. Dayımın isminin okulumuzda yaşatılması beni çok mutlu etti. Umarım bütün okullarda böyle konferans salonları yapılır. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından şehit Veysel Eroğlu konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi.

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