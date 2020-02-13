Mardin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

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Mardin'in Ömerli ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır takibe aldıkları şüphelilere yönelik Ömerli ilçe merkezi ve mahallelerinde 17 adrese 105 personelin ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheliden 8'si gözaltına alınırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklanırken, 2'si mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 4 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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