Artuklu'da okullar yarın da tatil edildi

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Mardin merkez Artuklu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 14 Şubat Cuma günü de ara verildi.

Artuklu Kaymakamlığından yapılan açıklamada eğitime kar nedeniyle 1 gün daha ara verildiği belirtildi. Açıklamada "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı her seviyedeki okullarda eğitimöğretime 14 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize saygıyla duyurulur" denildi.

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