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Midyat polisi, çocukların eğlencesine ortak oldu

İHA

Mardin Midyat ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, kar yağışı nedeniyle okullar kapalıyken sokakta karda kayan çocuklarla birlikte kayıp kartopu oynadı.

Midyat polisi, çocukların eğlencesine ortak oldu

Mardin Midyat ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, kar yağışı nedeniyle okullar kapalıyken sokakta karda kayan çocuklarla birlikte kayıp kartopu oynadı.
Toplum Destekli Polislik ekipleri, Ulu Cami Mahallesi'nde karda kayan çocukların neşesine ortak olup onlarla birlikte kaydı. Polisler çocuklarla bütünleşme adına sokakta denk geldikleri çocuklarla birlikte kayıp güzel zaman geçirdi. Çocuklar, yanlarına gelip kendileriyle birlikte vakit geçiren polis ağabeylerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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