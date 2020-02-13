Midyat polisi, çocukların eğlencesine ortak oldu

Mardin Midyat ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, kar yağışı nedeniyle okullar kapalıyken sokakta karda kayan çocuklarla birlikte kayıp kartopu oynadı.
Toplum Destekli Polislik ekipleri, Ulu Cami Mahallesi'nde karda kayan çocukların neşesine ortak olup onlarla birlikte kaydı. Polisler çocuklarla bütünleşme adına sokakta denk geldikleri çocuklarla birlikte kayıp güzel zaman geçirdi. Çocuklar, yanlarına gelip kendileriyle birlikte vakit geçiren polis ağabeylerine teşekkür etti.
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