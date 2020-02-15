Artuklu Üniversitesi'nde akademik terfilere cübbe giydirildi

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde görev alan ve başarılı çalışmaları ile üst unvanlar alan akademik personeller için akademik değerlendirme toplantısı ve cübbe giyme töreni düzenlendi.

Vali Kılıçlar salonunda düzenlenen törene Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar akademik unvanlarında ilerleme sağlayan ilim insanlarını tebrik ederek cübbelerini giydirdi. Bilimin fabrikası olan üniversitelerin dinamik, üretken eserler ortaya koymasının gerekliliğini ifade eden Rektör Özcoşar, glokalizm kavramının tam olarak içini doldurmak adına kendini sürekli olarak yenileyen ve araştırmayı öğrenmeyi kendisine destur edinmiş üretken akademisyenlerin elzem olduğunu belirtti. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda ivme kazanma yolunun akademik başarılardan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Özcoşar, “Özgürlük ve öznel olma iddiamız modern dönemin en büyük akademik entelektüel handikabını aşma hedefine dayanıyor. Bu gün akademik camiada kullandığımız ve önem atfettiğimiz bizi heyecanlandıran bir kavramın, yarın hiçbir şey işaret etmeyecek olması ihtimali aslında tüm teorik kavramsallaştırma ve araştırmaların bir araç olmanın ötesinde anlam ifade etmediğini ve akademisyenlerin, akademinin ve ulemanın bunların ötesinde bir gayeye ram olmaları gerektiğinin en bariz kanıtını görüyoruz” dedi.

Bu yaklaşımla teorik olarak bağlılığı olmayan ama kendini yaşadığı coğrafyaya borçlu hisseden bir akademik yaklaşımla göreve gelerek çalışmalarını sürdürdüklerini ve Mardin Artuklu Üniversitesi’ni zirveye taşıyarak diğer üniversitelere örnek olacak birçok projeye start verildiğini hatırlatan Rektör Özcoşar, Üniversiteyi merkeze alan ve şehre her alanda dönüşü olacak başarılar hedeflediklerini belirtti.

Törende, 2 akademisyen profesör, 13 akademisyen doçent, 15 akademisyen Dr. öğretim üyesi, 1 akademisyen öğretim görevlisi, 4 akademik personel araştırma görevlisi unvan belgesini alarak cübbe giydi.

Akademik kariyerini emeklilik ile tamamlayan MAÜ Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tayfun’a üniversiteye sunduğu öneli katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Özdil’e ise yazıpyönettiği ‘Bare Giran’ (Ağır Yük) filminin 7. Duhok Uluslararası Film Festivali’nde jüri özel ödülünü kazanarak gösterdiği başarıdan dolayı kendisine plaket takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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