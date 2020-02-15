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Kızıltepe’de engellilere yönelik muhasebe yardımcısı kursu tamamlandı

İHA

Mardin Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneği olarak verilen muhasebe yardımcısı kursu başarı ile tamamlandı. Program sonunda emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Kızıltepe’de engellilere yönelik muhasebe yardımcısı kursu tamamlandı

Mardin Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneği olarak verilen muhasebe yardımcısı kursu başarı ile tamamlandı. Program sonunda emeği geçenlere plaket takdim edildi.
Programa Mardin İŞKUR Müdürü Mehmet Akın, Kızıltepe Halk Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Kızıltepe İŞKUR İlçe Şube Müdürü Müdürü Ömer Faruk Karakaş, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Şehnaz Akbaba, muhasebe kursu Hocası Münire Yalçın ve kursiyerler katıldı.
Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, dernek olarak verilen muhasebe yardımcısı kursunu başarı ile tamamladıklarını söyledi. Taşkın, "Program sonunda emeği geçenlere plaket takdim ettik. Bu tür kursların engellilerimize oldukça faydalı oluyor. Bundan sonraki süreçte de bu tür kursların yapılması için girişimlerde bulunacağız" dedi.
Engellilere yönelik muhasebe yardımcısı kursunu veren kurs hocası Münire Yalçın böyle bir eğitimde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Bu tür kursların devam etmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, "Engellilerimize verdiğimiz kurs sayesinde meslek konusunda oldukça faydalı bilgiler verdik. Kursiyerlerimiz oldukça başarılıydılar. Aldıkları bilgiler ile bir şirketin ön muhasebesini tutabilirler. Bir mali müşavirin yanında muhasebe yardımcısı olarak çalışabilirler. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
Program sonunda Mehmet Yusuf Taşkın, Mardin İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, Kızıltepe Halk Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, derneğin proje çalışmalarında gönüllü olarak destek veren Adnan Yalçın’a birer plaket verdi.
Ayrıca kursiyerlere Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR onaylı 776 saatlik muhasebe yardımcılığı kursu sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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