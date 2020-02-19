Midyat'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Mezarlık Caddesi mezarlık kavşağında, B.Ö. idaresindeki 01 BG 007 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 47 S 3046 minibüs çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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