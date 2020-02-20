Mazıdağı'ndan İdlib'e yardım malzemeleri gönderildi

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinden Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım malzemeleri gönderildi.

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında okullardan temin edilen giysi, erzak ve battaniyelerden oluşan yardımlar, bir kamyonete yüklenerek savaş mağdurlarına ulaştırmak üzere İdlib'e doğru yola çıktı. İdlib'deki sivillerin insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, kentte yıllardır devam eden insanlık dramının son günlerde çok daha vahim noktalara eriştiğini söyledi. Aydıner, topladıkları yardımları İdlib'e gönderdiklerini dile getirdi.

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