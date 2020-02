Artuklu Üniversitesi’nin bu haftaki konuğu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç oldu

Mardin Artuklu Üniversitesi lisans 1. sınıf öğrencilerinin ortak dersi olan ve her çarşamba birbirinden donanımlı uzman konukları ağırlayan insan toplum ve medeniyet dersinin bu haftaki konuğu Kamu Başdenetçisi avukat Şeref Malkoç oldu.

İnsan toplum ve medeniyet dersinde bu hafta 'adalet, ombudsmanlık ve üniversiteler’ konusunu ele alan Türkiye Kamu Başdenetçisi Malkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte olan ombudsmanlık kurumunun tarihçesi ve işlevi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ombudsmanlık kurumunun, idarelerin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarelerin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyerek idarelere önerilerde bulunma görevlerini yürüttüklerini belirten Malkoç, bir nevi halkın avukatlığını yaptıklarını ve aldıkları kararlar ile idarelere yol gösterdiklerini belirtti. Türkiye’de üniversiteler konusunda güzel gelişmelerin olduğunu ve ciddi mesafeler kat edildiğini de aktaran Malkoç, "Üniversiteler, toplumun kılavuzu, öncüsü, kalkınmanın, refahın, ilerlemenin ve gelişmenin motorudur. Üniversiteler bulundukları her bir şehrin kültür, sanat ve edebiyat açısından can damarıdır. Dünyanın neresine bakarsak bakalım en iyi üniversitelere sahip olan ülkeler, en çok gelişmiş ülkelerdir. Türkiye’de mevcut olan 207 üniversite de toplamda 8 milyon öğrenci var. Dünyanın en iyileri ile yarışacak güce sahibiz" dedi.

Medeniyetler konusuna da değinen Malkoç, dünyanın yeni bir soluğa, yeni bir düşünce ve anlayışa ihtiyacı olduğunu ifade ederek, ilim insanların ve akademinin önderliğinde, yöneticilerimizin rehberliğinde yeni bir medeniyetin inşa edilmesinin zaruri bir gereklilik olduğunu söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, il protokolü ile akademisyenler ve kalabalık bir öğrenci grubunun takip ettiği programın sonunda, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türkiye Kamu Başdenetçisi Malkoç’a plaket takdim etti.

