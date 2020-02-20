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Midyat’ta 40 kadın ipek dokuma kursunda meslek sahibi olacak

İHA

– Mardin'in Midyat ilçesinde ipek dokuma kursları açıldı. Kurslara katılan 40 kadın eğitimlerinin sonunda meslek sahibi olup kendi iş yerlerini açabilecek.

Midyat’ta 40 kadın ipek dokuma kursunda meslek sahibi olacak

– Mardin’in Midyat ilçesinde ipek dokuma kursları açıldı. Kurslara katılan 40 kadın eğitimlerinin sonunda meslek sahibi olup kendi iş yerlerini açabilecek.
Midyat’ta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR destekli açılan ipek halı dokuma kursuna 40 kadın katıldı. İki ayrı kursa katılan kursiyerler, başarılı olmaları durumunda sertifikalarını alacak.
Kursla ilgili bilgi veren Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan halıcılık kursların kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. İŞKUR desteği ile kursu açtıklarını belirten Kaymakam Dündar, “Ufak da olsa evlerine ev ekonomilerine katkı olsun diye halıcılık kursunu açtık. Şu anda 40 hanım kardeşimiz bu halı kursundan istifade etmektedir. Bir tanesi ilçe merkezimizde, bir tanesi Yolbaşı Mahallemizde olmak üzere ilk etapta iki kurs olarak hizmet veriyor. Bu kurslarımızın devamını inşallah sağlayacağız” dedi.

"Halılarımızda 1 milyon 680 bin düğüm var"
Usta öğretici Mune Arslan da kaymakamlık bünyesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR destekli olarak, Midyat Yolbaşı Mahallesindeki ipek halı dokuma kursuna 20 kursiyerin aktif olarak katıldığını söyledi. Saf ipek halı dokuduklarını aktaran Arslan, Bu 3 buçuk metre karelik halımızda 1 milyon 680 bin düğüm vardır. Bu 1 milyon 680 bin düğümü 2 ya da 3 kursiyerle düzenli ve azimli olarak çalışarak 12 ayda tamamlıyoruz” diye konuştu.
Kursiyer Büşra Şener ise kursta el sanatları öğrendiklerini söyledi. Şener, “Burada 20 kursiyerle hem meslek öğreniyoruz hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Kursiyer Emine Gökalp da kaymakamlığın kendilerine sunduğu imkandan yararlandıklarını söyledi. Gökalp, “Kursta hocamızın yardımı ile beraber verilen desenleri halılara dokuyoruz. Geldiğimiz her gün meslek öğrenip aile bütçemize katkıda bulunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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