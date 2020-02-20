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'Sahne sırası sende' Mardin il seçmeleri Nusaybin'de yapıldı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'sahne sırası sende' sloganıyla düzenlenen Türk müziği Mardin il seçmeleri yarışması tamamlandı.

'Sahne sırası sende' Mardin il seçmeleri Nusaybin'de yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘sahne sırası sende’ sloganıyla düzenlenen Türk müziği Mardin il seçmeleri yarışması tamamlandı.
Nusaybin ilçesinde yapılan il seçmeleri saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Serkan Tekin, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Her yıl düzenlenen gençler arası kültür ve sanat yarışmaları kapsamında ‘sahne sırası sende' sloganıyla yapılan Türk müziği ses yarışması il finaline ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Tekin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız’ sözünü hatırlatarak kendilerinin de bu düşünce ışında hareket ettiklerini ifade etti. Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2019 yılı itibariyle açılışını yapmış olduğumuz Nusaybin Gençlik Merkezi'nde gönüllülük faaliyetleri kulüp ve atölye çalışmalarımız olan inovasyon, dini ilimler, el sanatları, görsel sanatlar ve dil atölyelerimizde gençlerimize kendilerini gerçekleştirmeleri için her türlü imkanı sağlamakta kararlıyız. Sömestr tatilinde kış kampları, yaz döneminde yaz kampları ile gençlerimize serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri için gayret gösteriyoruz. Bizler, gerek bakanlık projeleri gerekse de ilçe kaymakamlığının ve belediyenin bize sağladığı imkanları da hayata geçirerek gençlerimizi kazanmakta ve onlara güzel bir istikbalin temellerini atmakta kararlıyız. Bu bağlamda ulaşabildiğimiz ve dokunduğumuz her genci kazanç olarak görüyoruz."
Tekin'in konuşmasından sonra gençlik merkezlerinin tanıtımını yapan kısa film izletildi.
Daha sonra 21 yarışmacı ve grup, Türk müziği solo kız, Türk müziği solo erkek, popüler müzik solo kız, popüler müzik solo erkek ve özgün yorumlama dallarında yarıştı. Yarışma sonunda müzik öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından Türk müziği solo kız kategorisinde Şükran Bulut birinci, Sena Sidal ikinci ve Zerga Turgay üçüncü oldu. Türk müziği solo erkek kategorisinde Civan Aslan birinci, Abdurrahman Çetin ikinci ve İsmail Yurdakul üçüncü oldu. Popüler müzik solo kız kategorisinde Mine Özdemir birinci, Nazlı Kekli ikinci ve Cihan Aksu üçüncü oldu. Popüler müzik solo erkek kategorisinde Mehmet Emin Yurtgul birinci ve Ömer Fırat Özdemir ikinci oldu. Özgün yorumlama kategorisinde ise Anormal Grup birinci oldu.
Dereceye giren müzisyen ve jüri üyelerine tarafından plaket verildi.

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