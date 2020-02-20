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Bakan Albayrak: “2020 yılında bütçeye çok iyi başladık”

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 yılında da bütçeye çok iyi başladık. Son bir buçuk yılda ekonomide verdiğimiz mücadele ülkemizin nereden nereye geldiğini hepimizin görmesi lazım" dedi.

Bakan Albayrak: “2020 yılında bütçeye çok iyi başladık”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2020 yılında da bütçeye çok iyi başladık. Son bir buçuk yılda ekonomide verdiğimiz mücadele ülkemizin nereden nereye geldiğini hepimizin görmesi lazım” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mardin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Bakan Albayrak, “İki hafta içerisinde yüzde 5’in de üzerinde büyüme ile yılı kapatacağız. 2020 yılında da bütçeye çok iyi başladık. Son bir buçuk yılda ekonomide verdiğimiz mücadele ülkemizin nereden nereye geldiğini hepimizin görmesi lazım. Enflasyonda, kurda piyasa maliyetlerinde nereden geldik. 6 ay öncesinde yüzde 253035 faizler vardı. Enflasyon yüzde 25 TÜFE’de yüzde 45 bunları yaşadık. Elhamdülillah bütün bu zor dönemler Türkiye kurumlarının ortaya koyduğu bu güçlü koordinasyon, uygulanan doğru politikalarla hiç kimsenin ihtimal vermediği bir şekilde bir şekilde gelişme süreci başladı” açıklamasını yaptı.
Uluslararası kuruluşların tahminlerini değiştirerek Türkiye’nin pozitif yönde büyüyeceğini söylediklerini aktaran Albayrak, “Dünyanın önde gelen bütün kuruluşları hep tahmin yapıp tutturamayınca bu saygınlık düşer. Türkiye yüzde 5 küçülecek, yüzde 3 küçülecek, söyle olacak, böyle olacak yıl bitti tahminleri değiştirdiler. Türkiye pozitif büyüyecek 2020’de yüzde 12 diyorlardı şimdi yüzde 3’e çıktılar” açıklamasını yaptı.
Bakan Albayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bütün yaşadığımız saldırıların hepsinin temelindeki hedef hepsi aynıydı. Kura saldırdılar, kuru yukarı çekerek fiyatlardaki bozulmayı, kontrolsüz yükselmeyi elde etmeye çalıştılar Türkiye’nin parası pul olacak dolar 1015 lira olacak, Türkiye yüksek faize mahkum edilecek bu üçgende Türkiye ekonomisini tamamen diz üstüne çökertmeye çalıştılar. Gerek enflasyonda, gerek faizlerdeki mücadeledeki bu kararlı duruşlarda işte Temmuz ayından sonra son 7 ayda baktığımızda MB politika faizini yüzde 24’ten bin 325 puan indirerek 11,75’e geldi. Piyasa faizleri kamu bankalarımızın öncülüğündeki bütün bu iyileşmelerle birlikte tek haneli faizlere indik. İşte tüm bu süreçler birilerinin özlem duyduğu Gezi günleri diğer saldırılar Mayıs 2013’teki Gezi dönemindeki bütün bu saldırılardan önceki iyileşmenin dönemine geldik. 7 yıllık süreç öncesine geldik. Tüm bu manada hazinemiz, ilişkilerimiz birçok açıdan önemli adımlar attı.”
Programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, bazı bankaların yöneticileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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