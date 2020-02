Felçli geldikleri hastaneden yürüyerek çıktılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Latife Damar, Şeyhmus Eroğlu ve Rojin Öney, farklı tarihlerde yüksekten düşme sonucu belden aşağı felç geçirerek yürüme yetilerini kaybetti. Her üç hasta sedyeyle geldikleri hastaneden ameliyat ve fizik tedavi desteği sayesinde yürüyerek çıktı.

Kızıltepeli 55 yaşındaki Latife Damar, 55 yaşındaki Şeyhmus Eroğlu ve 16 yaşındaki Rojin Öney yüksekten düşme sonucu belden aşağı felç geçirerek yürüme yetilerini kaybetti. Sedye ile Kızıltepe Devlet Hastanesine gelen yaralılar çeşitli cerrahi operasyonlardan sonra fizik bölümüne sevk edildi. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezinde 4 aylık egzersiz ve fizik tedavisinden sonra her üçü de yeniden yürümeye başladı. Uzun bir aranın ardından ilk adımlarını attılar, yaşadıkları sevinç yüzlerine yansıdı.

Eski sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Latife Damar, “Ben damdan düştüm. Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesine geldim. Ameliyat oldum, Hilmi hoca beni ameliyat etti. Allah'a çok şükür ben burada fizik tedavi gördüm. Allah’a şükür sedyeyle geldim, yürüyerek çıktım. Şimdi çok iyiyim” dedi.

Hastaneye baygın bir şekilde getirildiğini anlatan 55 yaşındaki Şeyhmus Eroğlu ise “Felçli geldim, yatalaktım. Elhamdülillah şimdi yürüyebiliyorum. Çok şükür bastonumla eve gidebiliyorum” ifadesini kullandı.

Bir apartman dairesinin 3’üncü katındaki balkondan düşerek yürüme yetisini kaybeden 16 yaşındaki Rojin Öney de geçirdiği iki ameliyat ve 4 aylık fizik tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğunu ve çok iyi olduğunu belirtti.



“3’üncü basamak hastanelerde yapılacak tedaviyi burada başardık”

Hastaların ilk acil cerrahi müdahalelerini yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hilmi Resul Karaörs, “Bu üç hastamız yüksekten düşme ve omurga kırığı nedeniyle acile getirilmişti. Biz bu omurga hasarı olan hastalara acil cerrahi müdahale yaparak omuriliklerini rahatlattık. Sonrasında erken süreçte fizik tedavi rehabilitasyonu başlatıp hastalarımızı şuan ki konumlarına getirdik. 3 hastamız da belden aşağısı felç olarak, bacakları hiç hareket ettirememek haldeyken ameliyat ve sonrasında aldıkları fizik tedavi rehabilitasyonuyla şuan üçü de yürür vaziyette. Hastanemiz ikinci basamak bir hastane. Büyük bir ameliyat ve tedavi süreci genelde 3’üncü basamak hastanelerde ve daha ileri merkezlerde yapılıyor. Biz bunu burada başardık” diye konuştu.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Bozan, omurilik felcinin, yüksekten düşme, trafik kazası, ateşli silah yaralanması ve bıçaklanmalara bağlı gelişebildiğini anlattı. Bozan, paraplejik yani bacaklarda güçsüzlük ve his kaybı olan hastalarını fizik tedavi ve programı sonrası yürür bir şekilde taburcu ettiklerini kaydetti.



“Daha kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz”

Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethullah Kayan, “Fizik tedavi ünitemizde yapmış olduğumuz organik değişiklikler, özellikle yeni fizyoterapi merkezimizin sorumlusu İbrahim Halil Yalçın'ın hizmetinde ocak ayında 878 hastamıza hizmet verdik. Yani yaklaşık olarak yüzde 70 oranında bir artış meydana geldi. Bu tabi Kızıltepe ve çevresindeki ilçelerde oturmakta olan hastalarımız için büyük bir nimet. İnşallah önümüzdeki süreçte şubat ve mart aylarında daha fazla sayıdaki hastamıza daha kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.