Felçli geldikleri hastaneden yürüyerek çıktılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Felçli geldikleri hastaneden yürüyerek çıktılar

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Latife Damar, Şeyhmus Eroğlu ve Rojin Öney, farklı tarihlerde yüksekten düşme sonucu belden aşağı felç geçirerek yürüme yetilerini kaybetti. Her üç hasta sedyeyle geldikleri hastaneden ameliyat ve fizik tedavi desteği sayesinde yürüyerek çıktı.

Felçli geldikleri hastaneden yürüyerek çıktılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Latife Damar, Şeyhmus Eroğlu ve Rojin Öney, farklı tarihlerde yüksekten düşme sonucu belden aşağı felç geçirerek yürüme yetilerini kaybetti. Her üç hasta sedyeyle geldikleri hastaneden ameliyat ve fizik tedavi desteği sayesinde yürüyerek çıktı.
Kızıltepeli 55 yaşındaki Latife Damar, 55 yaşındaki Şeyhmus Eroğlu ve 16 yaşındaki Rojin Öney yüksekten düşme sonucu belden aşağı felç geçirerek yürüme yetilerini kaybetti. Sedye ile Kızıltepe Devlet Hastanesine gelen yaralılar çeşitli cerrahi operasyonlardan sonra fizik bölümüne sevk edildi. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezinde 4 aylık egzersiz ve fizik tedavisinden sonra her üçü de yeniden yürümeye başladı. Uzun bir aranın ardından ilk adımlarını attılar, yaşadıkları sevinç yüzlerine yansıdı.
Eski sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Latife Damar, “Ben damdan düştüm. Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesine geldim. Ameliyat oldum, Hilmi hoca beni ameliyat etti. Allah'a çok şükür ben burada fizik tedavi gördüm. Allah’a şükür sedyeyle geldim, yürüyerek çıktım. Şimdi çok iyiyim” dedi.
Hastaneye baygın bir şekilde getirildiğini anlatan 55 yaşındaki Şeyhmus Eroğlu ise “Felçli geldim, yatalaktım. Elhamdülillah şimdi yürüyebiliyorum. Çok şükür bastonumla eve gidebiliyorum” ifadesini kullandı.
Bir apartman dairesinin 3’üncü katındaki balkondan düşerek yürüme yetisini kaybeden 16 yaşındaki Rojin Öney de geçirdiği iki ameliyat ve 4 aylık fizik tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğunu ve çok iyi olduğunu belirtti.

“3’üncü basamak hastanelerde yapılacak tedaviyi burada başardık”
Hastaların ilk acil cerrahi müdahalelerini yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hilmi Resul Karaörs, “Bu üç hastamız yüksekten düşme ve omurga kırığı nedeniyle acile getirilmişti. Biz bu omurga hasarı olan hastalara acil cerrahi müdahale yaparak omuriliklerini rahatlattık. Sonrasında erken süreçte fizik tedavi rehabilitasyonu başlatıp hastalarımızı şuan ki konumlarına getirdik. 3 hastamız da belden aşağısı felç olarak, bacakları hiç hareket ettirememek haldeyken ameliyat ve sonrasında aldıkları fizik tedavi rehabilitasyonuyla şuan üçü de yürür vaziyette. Hastanemiz ikinci basamak bir hastane. Büyük bir ameliyat ve tedavi süreci genelde 3’üncü basamak hastanelerde ve daha ileri merkezlerde yapılıyor. Biz bunu burada başardık” diye konuştu.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Bozan, omurilik felcinin, yüksekten düşme, trafik kazası, ateşli silah yaralanması ve bıçaklanmalara bağlı gelişebildiğini anlattı. Bozan, paraplejik yani bacaklarda güçsüzlük ve his kaybı olan hastalarını fizik tedavi ve programı sonrası yürür bir şekilde taburcu ettiklerini kaydetti.

“Daha kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz”
Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethullah Kayan, “Fizik tedavi ünitemizde yapmış olduğumuz organik değişiklikler, özellikle yeni fizyoterapi merkezimizin sorumlusu İbrahim Halil Yalçın'ın hizmetinde ocak ayında 878 hastamıza hizmet verdik. Yani yaklaşık olarak yüzde 70 oranında bir artış meydana geldi. Bu tabi Kızıltepe ve çevresindeki ilçelerde oturmakta olan hastalarımız için büyük bir nimet. İnşallah önümüzdeki süreçte şubat ve mart aylarında daha fazla sayıdaki hastamıza daha kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artuklu’da trafik güvenliği masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Artuklu’da trafik güvenliği masaya yatırıldı
Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini ...
'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ...
Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu
Bakan Albayrak: “2020 yılında bütçeye çok iyi başladık”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: “2020 yılında bütçeye çok iyi ...
Bakan Albayrak: Türkiye, yeniden güçlü büyüme sürecine girmeye başladı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Türkiye, yeniden güçlü büyüme ...
Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması
Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere yönelik çalıştay düzenledi
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere ...
'Sahne sırası sende' Mardin il seçmeleri Nusaybin'de yapıldı
YEREL HABERLER 'Sahne sırası sende' Mardin il seçmeleri Nusaybin'de ...
Midyat’ta 40 kadın ipek dokuma kursunda meslek sahibi olacak
YEREL HABERLER Midyat’ta 40 kadın ipek dokuma kursunda meslek sahibi ...
Artuklu Üniversitesi’nin bu haftaki konuğu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç oldu
YEREL HABERLER Artuklu Üniversitesi’nin bu haftaki konuğu Kamu ...
Mazıdağı'ndan İdlib'e yardım malzemeleri gönderildi
YEREL HABERLER Mazıdağı'ndan İdlib'e yardım malzemeleri gönderildi
Midyatlı öğrenciler, harçlıklarını İdlib'e gönderdi
YEREL HABERLER Midyatlı öğrenciler, harçlıklarını İdlib'e gönderdi
Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X