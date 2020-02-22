Etkin pişmanlıktan faydalanan şahıs 5 teröristi teşhis etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Etkin pişmanlıktan faydalanan şahıs 5 teröristi teşhis etti

İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada 5 PYD/YPG terör örgütü mensubunu yakaladı. Örgütle bağlantılarının olmadığını ifade eden 5 şüpheliyi daha önce etkin pişmanlık yasasından faydalanan eski örgüt mensubu deşifre etti.

Etkin pişmanlıktan faydalanan şahıs 5 teröristi teşhis etti

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptıkları sırada 5 PYD/YPG terör örgütü mensubunu yakaladı. Örgütle bağlantılarının olmadığını ifade eden 5 şüpheliyi daha önce etkin pişmanlık yasasından faydalanan eski örgüt mensubu deşifre etti.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Kızıltepe Şenyurt Mahallesinde Suriye’den Türkiye’ye kaçak giriş yaparken terör örgütü PYD/YPG mensubu oldukları düşünülen E.İ.,A.A.,C.H.,E.E. ve H.H. isimli 5 şüpheliyi yakaladı. Şahıslar örgütle bağlantılarının olmadıklarını ileri sürdü. Şahısların çelişkili ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, daha önceden teslim olan ve etkinlik pişmanlık yasasından faydalanan terör örgütü mensubuna gözaltındaki şüphelinin teşhisi yaptırıldı. Örgüt mensubu, örgütte bulunduğu dönemde maliye sorumlusu olduğunu ve yakalanan 5 şahsa maaşlarını da kendisinin verdiğini söyledi. E.İ., A.A., C.H., E.E. ve H.H. isimli 5 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Hakim karşısına çıkarılan 5 şahıs silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca ikna çalışmaları kapsamında Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının müşterek yürüttüğü faaliyetler neticesinde Nusaybin sınırından teslim alınan Demhat kod adlı İ.A. ve Beritan kod adlı R.E.H. isimli terör örgütü mensuplarının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Felçli geldikleri hastaneden yürüyerek çıktılar
YEREL HABERLER Felçli geldikleri hastaneden yürüyerek çıktılar
Artuklu’da trafik güvenliği masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Artuklu’da trafik güvenliği masaya yatırıldı
Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Kayyumun kurduğu Giyim Bankası ihtiyaç sahiplerini ...
'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ...
Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu
Bakan Albayrak: “2020 yılında bütçeye çok iyi başladık”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: “2020 yılında bütçeye çok iyi ...
Bakan Albayrak: Türkiye, yeniden güçlü büyüme sürecine girmeye başladı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Türkiye, yeniden güçlü büyüme ...
Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması
Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere yönelik çalıştay düzenledi
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere ...
'Sahne sırası sende' Mardin il seçmeleri Nusaybin'de yapıldı
YEREL HABERLER 'Sahne sırası sende' Mardin il seçmeleri Nusaybin'de ...
Midyat’ta 40 kadın ipek dokuma kursunda meslek sahibi olacak
YEREL HABERLER Midyat’ta 40 kadın ipek dokuma kursunda meslek sahibi ...
Artuklu Üniversitesi’nin bu haftaki konuğu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç oldu
YEREL HABERLER Artuklu Üniversitesi’nin bu haftaki konuğu Kamu ...
Mazıdağı'ndan İdlib'e yardım malzemeleri gönderildi
YEREL HABERLER Mazıdağı'ndan İdlib'e yardım malzemeleri gönderildi
Midyatlı öğrenciler, harçlıklarını İdlib'e gönderdi
YEREL HABERLER Midyatlı öğrenciler, harçlıklarını İdlib'e gönderdi
Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Midyat'ta 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X