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Mardin’de Koruyucu Destek Projesi

İHA

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı Koruyucu Destek Projesi kapsamında şehit yakınları ile kadınları, Diyarbakır'a götürerek Eğil ve Çermik ilçelerini gezdirdi.

Mardin’de Koruyucu Destek Projesi

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamlığı Koruyucu Destek Projesi kapsamında şehit yakınları ile kadınları, Diyarbakır’a götürerek Eğil ve Çermik ilçelerini gezdirdi.
Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar koruyucu destek projesi kapsamında Artuklu’dan 45 kadını Diyarbakır’ın Eğil ve Çermik ilçelerine götürdüklerini belirterek, amaçlarının kadınlar arasında dayanışma duygularını arttırmak ve ilçelerin kültürel alanlarını tanıtmak olduğunu söyledi. İlçelere yönelik yapılan kültür gezilerinin önemli bir etkinlik olduğunu da belirten Kaymakam Gökpınar, “Kadınlarımız Diyarbakır’a gelerek Çermik kaplıcalarını ve Eğil’de bulunan peygamber türbelerini ilk kez görme fırsatı buldular. Kaymakamlık olarak kadınlarımızın öz güvenlerini artırıcı pek çok çalışma sürdürmekteyiz, kadınlarımızın sosyal hayata katılımlarına ön ayak olmaya devam edeceğiz” dedi.
Düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, Artuklu Kaymakamı ve yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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