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Mardinli kadınlar ipek üretecek

İHA

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Kozabirlik işbirliğinde yürütülen İpek Böcekçiliği Projesinin tanıtım ve eğitim programı düzenlendi.

Mardinli kadınlar ipek üretecek

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Kozabirlik işbirliğinde yürütülen İpek Böcekçiliği Projesinin tanıtım ve eğitim programı düzenlendi.
Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kozabirlik işbirliğinde 'İpekyolu kadınları ipek üretiyor' sloganıyla yürütülen İpek Böcekçiliği Projesinin tanıtım ve eğitim programı bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Bursa Kozabirlik Başkan Vekili Ali Çakır, kurum yetkilileri ile çok sayıda kadın katıldı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde yaptığı çalışmalardan örnekler vererek, "16 Kasım 2016 yılında Cumhurbaşkanımız terör nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine Büyükşehir Belediyesinde beni, ilçelerde kaymakamları görevlendirdiğinde Mardinli hemşehrilerimze 'Sizin için çalışıyoruz' sloganı ile merhaba demiştik.Sizin için çalışıyoruz ve bundan sonrada sizin için çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kaynaklarını terör örgütlerine ve ilimize katkı sağlamayan hiçbir şeye harcamayacağımızı söylemiştik ve böylede yapıyoruz. Sadece ve sadece Mardinli kadınlara, gençlere, öğrencilere, çocuklara harcayacağız demiştik ve öylede yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yerel Ekonomiyi Destekleme Daire Başkanlığı ve diğer daire başkanlıklarının kadınlar için projeler ürettiğine değinen Vali Yaman, "Kadınlar için kapama bahçeleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılıkta önemli çalışmalar yaptık ve bunu birlikte sürdürüyoruz. Şimdi ise ipek böcekçiliği eğitimleri alacaksınız. Bundan sonra lavanta, çilek, hindi ve diğer kanatlı hayvan dağıtımlarımız, hayvancılığa katkı sağlamak için sulama, gölet ve sıvatların yapımı, Derik ve diğer yerlerdeki zeytinciliğe katkı sağlanması gibi birçok projeyi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ile il müdürlüklerimizle birlikte her zaman sizin yanınızda olacağız. Arzu ettiğiniz ve bizlerle paylaştığınız projeleri de sizlerle birlikte yapacağız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu proje ve bundan sonra uygulayacağımız projelerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Bursa Kozabirlik Başkan Vekili Ali Çakır ise Kozabirik’in yapmış olduğu çalışmalara değinerek, "İpek böcekçiliği, ekonomik boyutuyla ele alındığında bölge insanın ekonomik seviyesini artırarak köyden kente göçün önüne geçebilir" şeklinde konuştu.
Çekilen toplu fotoğrafın ardından Kozabirlik yetkilileri, tanıtım ve eğitim programına katılan kadınlara, ipek böcekçiliği ve ipek yapımı hakkında eğitim verdi.
Program, katılımcı kadınlara sertifika dağıtılması ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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