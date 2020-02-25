Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 3 asker, 1 polis gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3’ü asker 1’i polis 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği soruşturmaları kapsamında haklarında mahrem imamlar tarafından sabitankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtları ve FETÖ ile iltisakları yönünde beyanlar bulunan uzman jandarma S.A., astsubay kıdemli çavuş Y.Ö., üsteğmen N.E. ile özel harekat şube müdürlüğünde görevli polis memuru F.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı sonrası şüpheliler, İstanbul, Ankara, Mardin ve Mersin’de bulundukları ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.