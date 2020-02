Artuklu Üniversitesi'nde piyano resitali

Mardin Artuklu Üniversitesi, Allah’ın 'kullarını seven ve sevilmeye layık olan' anlamına gelen ‘ElVedûd’ ismiyle entegre edilen ‘2020 yılı sevme sanatı tanıtım gecesi kapsamında düzenlenen piyano resitali büyük ilgi gördü.

Sevmeyi sanata dönüştüren Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Oytun Eren’in konuk edildiği sevme sanatı teması tanıtım programına, öğrenciler, üniversitenin akademik ve idari personelleri ile Mardin halkı yoğun ilgi gösterdi. 2020 yılı sevme sanatı temasının tanıtım gecesi etkinliğinde açılış konuşmasını yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Üniversite olarak yola çıkarken öğrenci merkezli bir strateji belirledik. Şehir ve kampüs yaşamına dair çok net bir tavır ortaya koyarak çıkış noktamızı şehre dokunan model bir üniversite olma maksadı üzerine şekillendirdik. Öğrencilerimizin kampüs ve şehir hayatlarının merkezine motor güç olarak varlığın temel esası olan sevgiyi yerleştirdik” dedi.

Varlığın sebebi ve özü olan sevgiyi en iyi açıklayan kavramın muhabbet olduğunu belirten Prof. Dr. Özcoşar, Allah’ın sevmeyi ve sevilmeyi murad ettiği için kainatı oluşturduğuna dikkat çekerek,"“Allah’ın ismi olan ‘ElVedud’ seven, sevilen, sevindiren ve sevdiren manalarını içermektedir. Yaradan sevmeye dair bütün sıfatları kendinde toplamış ve kullarından da bunun değişik tezahürlerini istemiştir. Bu akşam bunun bir göstergesi olarak buradayız. ‘ElVedud’ sıfatının sevme ve sevilme yönünü sanat üzerinden icra ederek yüreklerinize dokunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her yıl için farklı temalar üzerinde durulacağını ve bu yılın temasının da sevme sanatı olarak belirlendiğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi 2020 kema koordinatörü Nesrin Yeşilmen, Türkiye’de bulunan üniversiteler arasında bu tür bir uygulamanın ilk olduğunu vurgulayarak, Sevme Sanatı teması ile insanların yüreğine dokunmayı ve insanlardaki sevme duygusunu pekiştirmek istediklerini söyledi. Yeşilmen, sevgi teması üzerinden yıl içerisinde paneller, söyleşiler, sergiler ve pek çok farklı sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek üniversite içinde ve dışında sevgi bağlarını kuvvetlendirecek birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı planladıklarını da dile getirdi.

Sevginin getirdiği derin huzurun sanat ile birleşmesiyle adeta büyülenen dinleyiciler, böylesi bir programın memnuniyet verici olduğunu belirterek, tema çerçevesinde yapılacak tüm etkinlikleri yakından takip edeceklerini bildirdi.

