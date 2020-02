Kaymakam Gökpınar ev ziyaretlerine devam ediyor

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve beraberindeki kurum müdürleri hane ziyaretleri kapsamında ilçede yalnız yaşayan 85 yaşındaki Adle Patır isimli vatandaşa misafir oldu.

Kaymakam Gökpınar ve beraberindeki heyet sabahın erken saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Gül Mahallesini ziyaret ederek, mahalle muhtarı Emrah Dinç’i ziyaret etti. Gül Mahallesini gezerek sorun ve talepler hakkında bilgi alan Kaymakam Gökpınar daha sonra 85 yaşında yalnız yaşayan Adle Patır’ın evini ziyaret etti. Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar ve kurum müdürlerini kapıda gören 85 yaşındaki yaşlı nine Adle Patır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çok mutlu olduğunu ifade etti.



"Yalnız değilsiniz"

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ziyarette 85 yaşındaki Adle Patır’a her zaman yanlarında olacaklarını ve hiç kimsenin yalnız olmadığını belirterek, “Devletimizin destekleri ile kaymakamlığımızca yürütülen evde bakım hizmetleri kapsamında düzenli olarak her ay aylık maaşlarınız ödenmektedir. Bununla birlikte ayda iki kez gıda yardımı ve ev temizlik ve bakımları yapılmaktadır. Ekipteki arkadaşlarımız sizleri sürekli olarak ziyaret edip sizleri yalnız bırakmamaktadır. Bizler devletimizin destekleri ile evde bakım projemizi sürekli olarak güncelleyip sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

